Trump e Melania partecipano all' Easter Egg Roll a Casa Bianca | Usa non sono mai andati meglio – Il video

Il 7 aprile 2026, il presidente degli Stati Uniti e la sua consorte hanno partecipato all’Easter Egg Roll alla Casa Bianca. L’evento, che si svolge annualmente, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e famiglie. Durante la giornata, sono state svolte diverse attività tradizionali e il presidente ha pronunciato un discorso, nel quale ha sottolineato l’importanza della celebrazione religiosa. La partecipazione del presidente e della first lady è stata documentata da vari video disponibili online.

(Agenzia Vista) Washington, 07 aprile 2026 "Oggi è un giorno molto speciale. È un giorno in cui celebriamo Gesù, è un giorno in cui celebriamo la religione, ed è un onore essere il Presidente degli Stati Uniti. Il nostro Paese sta andando così bene come non mai prima d'ora. Lo vedrete molto presto e le cose che abbiamo fatto non sono mai state fatte prima. Abbiamo infranto ogni record nel mercato azionario, abbiamo infranto ogni record nel nostro esercito, e che dire del salvataggio avvenuto ieri?", così il Presidente degli Usa Donald Trump all'Easter Egg Roll alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Un cavaliere così, alla Casa Bianca, non si era mai visto. Melania Trump presenta il robot Numero 3. Cosa farà l'umanoide che parla 11 lingueAlla Casa Bianca le abbiamo viste un po’ tutte, ma un robot umanoide come “cavaliere” per la First Lady, ancora mancava.

Trump e Melania partecipano all'Easter Egg Roll a Casa Bianca: Usa non sono mai andati meglio

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Quando nelle foto ufficiali della Casa Bianca quello più serio è il tizio con le orecchie lunghe… allora c’è di che preoccuparsi. Benvenuti al glorioso circo del White House Easter Egg Roll: la tradizione più zuccherosa della politica americana, dove i bambini rot - facebook.com facebook

Durante la tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump scherza con bambine e bambini sul valore dei suoi autografi: “Io li firmo da solo e li rivendete su eBay a 25mila dollari”. Subito dopo, però, passa all’affondo contro Joe Bide x.com