Un anticiclone africano si sta spostando sull’area del Mediterraneo e potrebbe far salire le temperature fino a 40 °C nelle prossime ore. Le previsioni indicano un aumento rapido dei valori termici, con condizioni di caldo estremo in arrivo. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli su eventuali misure di sicurezza o impatti pratici.

L’area del Mediterraneo attende un possibile impatto termico estremo nelle prossime ore, con il rischio concreto di vedere le temperature schizzare verso i 40 °C in tempi brevissimi. Il monitoraggio meteo deve essere elevato per l’intera regione mediterranea, poiché la configurazione atmosferica attuale suggerisce una transizione repentina verso condizioni estive. Nonostante i modelli di calcolo internazionali non abbiano ancora raggiunto un consenso univoco sulla direzione precisa degli spostamenti d’aria, gli esperti prevedono che l’anticiclone africano riuscirà a farsi strada con forza. Questo scenario potrebbe trasformare radicalmente il clima locale, portando un caldo intenso senza che vi sia stato un preavviso sufficiente per la popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mediterraneo: l’anticiclone africano potrebbe spingere i 40 °C

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meteo, allarme siccità: l’anticiclone africano blocca le pioggeUn'onda di caldo proveniente dall’Africa sta interessando l’Italia, secondo le previsioni del modello GFS, che indica l’arrivo di un anticiclone...

Meteo, arriva l’anticiclone africano: verso i 30 gradi a fine meseNella seconda metà del mese si prevede l’arrivo di un anticiclone di origine africana che apporterà un aumento delle temperature, con valori che...

Temi più discussi: Caldo africano verso l’Italia: a fine maggio temperature fino a 35°C; Anticiclone africano verso l’Italia: ecco quando arriva il primo caldo estivo; Meteo Italia, l’anticiclone africano accende il caldo; L’anticiclone africano accende l’estate in Sardegna: temperature fino a 31 gradi nel weekend.

Dopo il freddo fuori stagione, arriva il primo respiro d’estate. Nei prossimi giorni l’Italia passerà gradualmente da un clima quasi tardo-autunnale a una fase più mite, con il primo tentativo di risalita dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo. Attenzione x.com

Meteo: inizia una fase soleggiata e calda, l'Anticiclone durerà almeno 7 giorni sull'ItaliaEcco l'anticiclone africano: durerà almeno 7 giorni L'artefice di questo cambiamento è l' anticiclone africano, ovvero una vasta area di alta pressione di matrice sub-tropicale e che si sta espandendo ... ilmeteo.it

Meteo, arriva l’anticiclone africano: weekend estivo con 30 gradi a Roma e FirenzeL’anticiclone africano porta caldo e sole sull’Italia con temperature fino a 32 gradi nel weekend tra Roma e Firenze. blitzquotidiano.it