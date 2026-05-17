Nella seconda metà del mese si prevede l’arrivo di un anticiclone di origine africana che apporterà un aumento delle temperature, con valori che potrebbero raggiungere i 30 gradi. Le perturbazioni atlantiche sono attese si stabilizzino, portando a condizioni di tempo stabile e soleggiato. La presenza dell’alta pressione influenzerà in modo significativo le temperature, in particolare nelle regioni del Centro-Sud, dove si registreranno incrementi rispetto alle settimane precedenti. La situazione meteorologica rimane soggetta a aggiornamenti nelle prossime giornate.

? Domande chiave Quando inizierà ufficialmente il blocco delle perturbazioni atlantiche?. Come influirà l'alta pressione sulle temperature del Centro-Sud?. Dove colpiranno i temporali isolati tra lunedì e martedì?. Perché il clima cambierà così drasticamente in meno di una settimana?.? In Breve Domenica 17 maggio il sole torna al Nord e al Centro con alta pressione.. Lunedì 18 maggio rovesci alpini e pianure con massime tra 21 e 22 gradi.. Martedì 19 maggio temporali rapidi colpiranno Nordest, Centro e zone del Sud.. Meteorologo Mattia Gussoni prevede stabilità dopo la recente instabilità con neve in quota.. L’Italia si prepara a un drastico cambiamento climatico con l’arrivo dell’anticiclone africano previsto per mercoledì 20 maggio, dopo una settimana caratterizzata da temperature fino a 8 gradi sotto la media al Centro-Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva l’anticiclone africano: verso i 30 gradi a fine mese

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