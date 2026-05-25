Nel Mar Mediterraneo sono stati rilevati 1,9 milioni di frammenti di microplastica per ogni metro quadrato. L’Istituto Superiore di Sanità ha avviato una collaborazione con la Marina Militare nell’ambito del progetto SeaCare per monitorare e studiare questa presenza. Il dato evidenzia un livello elevato di inquinamento da microplastiche nella zona.

Nel Mar Mediterraneo si contano 1,9 milioni di frammenti di microplastica per ogni metro quadrato di superficie marina, un dato che spinge l’Istituto Superiore di Sanità a collaborare con la Marina Militare attraverso il progetto SeaCare. L’allarme riguarda particelle invisibili a occhio nudo ma estremamente pericolose per l’equilibrio degli ecosistemi. Queste sostanze, che non hanno odore e restano sospese nelle acque, rappresentano una sfida tecnologica e scientifica senza precedenti. Secondo i dati dell’UNEP del 2023, le concentrazioni di tali inquinanti nei mari variano tra i 10.000 e i 300.000 frammenti per metro cubo, con i punti più critici situati presso porti, impianti di trattamento delle acque reflue e zone limitrofe ai siti di smaltimento rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mediterraneo: 1,9 milioni di microplastiche al mq, l’allarme dell’ISS

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