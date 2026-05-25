Il 25 maggio 2026 è stato annunciato un aumento delle microplastiche nel Mediterraneo. Le autorità hanno attivato unità specializzate per monitorare e analizzare la presenza di queste particelle nel mare. Le microplastiche, invisibili a occhio nudo, sono state trovate in varie aree del bacino marino, senza che siano stati ancora stabiliti limiti di sicurezza ufficiali. Sono in corso studi per valutare la loro distribuzione e concentrazione nel Mediterraneo.

?? Roma, 25 maggio 2026 – Siamo circondati da un’insidia che si nota poco o nulla, non ha odore, galleggia evanescente anche nel mare più azzurro, eppure dobbiamo temerla. La studiano gli scienziati dell’ Istituto superiore di sanità, la osservano preoccupati gli ecologisti, il mondo tenta di difendersi come può ma c’è molta strada da fare. La plastica, e con essa le microplastiche, invadono quasi tutti i mari del mondo e costituiscono un problema che gli Stati più attenti all’ambiente, compresa l’Italia, tentano di governare. https:www.quotidiano.netvideocronacaa-roma-gli-stati-generali-europei-sulla-cultura-della-sostenibilita-e81a89py Ogni anno finiscono negli oceani, secondo il Wwf, 8 milioni di tonnellate di plastica, il 6% delle quali è composto da microplastiche, particelle infinitesimali altamente inquinanti e non biodegradabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allarme microplastiche nel Mediterraneo. Arruolati gli 007 del mare

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