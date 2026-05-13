L'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato un livello preoccupante di consumo di sale tra la popolazione italiana, con molti che superano i limiti consigliati. Secondo le stime, la quantità media di sale ingerita quotidianamente supera di molto le raccomandazioni ufficiali. Un’assunzione eccessiva di sodio può aumentare il rischio di ipertensione e malattie cardiovascolari, secondo gli studi condotti dall’ente di sanità pubblica.

?? Punti chiave Quanti grammi di sale consumano realmente gli italiani ogni giorno? Quali rischi concreti corre il corpo con un eccesso di sodio? Come si possono sostituire i condimenti salati in cucina? Chi deve cambiare le proprie abitudini per proteggere la salute??? In Breve Consumo medio 9,3 grammi uomini e 7,1 grammi donne tra 35 e 74 anni. Solo l'11% degli uomini e il 24% delle donne rispettano i 5 grammi. Consumo medio sceso del 12% rispetto al periodo 2008-2012 grazie ai programmi m .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sale, l’allarme dell’ISS: troppi italiani superano i limiti di salute

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