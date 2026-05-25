Medicina il campus ravennate festeggia le prime lauree De Pascale | Una giornata storica

Oggi si è svolta la cerimonia di proclamazione dei primi laureati in Medicina e Chirurgia presso il campus di Ravenna. È la prima volta che si celebra questa laurea nel nuovo polo universitario. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studenti, con un momento di riconoscimento per i laureati. La cerimonia segna l’avvio ufficiale delle attività didattiche in questa facoltà nel territorio.

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei primi laureati di Medicina e chirurgia del Campus di Ravenna. Nella sede del corso di laurea, all’ospedale Santa Maria delle Croci, a tagliare questo traguardo sono stati 33 studenti (8 nella mattinata di oggi e gli altri tra il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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