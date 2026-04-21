Piazza sul mare al posto dell' ex colonia la ruspa inizia a demolire De Pascale | Una giornata storica

Una ruspa ha iniziato i lavori di demolizione di un edificio dismesso in una zona fronte mare, sostituito da una piazza pubblica che si affaccia sulla costa. La nuova area, verde e accessibile, si collega al Parco del Mare e sarà aperta tutto l’anno a cittadini e turisti. Il sindaco ha definito questa operazione una giornata storica per la riqualificazione dello spazio pubblico.

Uno spazio aperto sul mare, verde e accessibile, al posto di un grande edificio dismesso: una nuova piazza pubblica affacciata sulla costa, integrata al Parco del Mare e pensata per essere vissuta tutto l’anno da cittadine, cittadini e turisti. E' partito l’intervento di demolizione dell’ex.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate ItaliaMeteo, De Pascale alza il pressing sul governo: confronto urgente sul futuro dell’agenziaIl presidente della Regione Emilia-Romagna sollecita un tavolo con l’esecutivo per il futuro dell’Agenzia nazionale meteo. Sinalp Sicilia, l’Isola dell'oro nero trattata come una colonia: autotrasportatori scendono in piazzaGli autotrasportatori contro il caro-gasolio e la "rapina energetica" di Stato: “Produciamo la ricchezza, subiamo la fame” Dalla mezzanotte di ieri,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vietri sul Mare, al via la rinascita di Piazza Matteotti; Marina di Pisa, iniziati i lavori di asfaltatura del parcheggio in piazza Viviani; Il mostro ha le ore contate. Ruspe sull’ex colonia Enel: A giugno aprirà un parco con giochi e palestra; La piazza più alta di Italia? Si trova qui, a un'altitudine impressionante. Al via la demolizione dell’ex colonia Enel di Rimini, nasce una nuova piazza sul marePartito l'intervento di demolizione dell'ex colonia Enel di Rimini, edificio in stato di abbandono affacciato su viale Regina Margherita ... italpress.com Addio degrado, ex colonia Enel di Rimini diventerà una piazza verde sul mareL'ex colonia Enel di Rimini diventerà una nuova piazza verde, affacciata sulla costa, integrata al parco del Mare e pensata per essere vissuta tutto l’anno da cittadini e turisti. L’area ospiterà ... altarimini.it Roma Capitale. . #INFORoMA WEB TV - ROMA TI OFFRE: Da San Sisto a Piazza di Spagna: torna la primavera delle azalee Un rito che da oltre settant’anni celebra la primavera romana. Siamo andati al Semenzaio di San Sisto per raccontare il lavoro d facebook Rivoluzione cantieri della tramvia in piazza Beccaria, sui viali traffico a singhiozzo x.com