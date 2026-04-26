Hanno macchiato una giornata di festa | de Pascale condanna le tensioni nei cortei del 25 aprile

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, sono state segnalate tensioni durante i cortei, che hanno portato alle condanne di alcune figure pubbliche. Un esponente politico ha commentato che, pur essendo antifascisti, bisogna rispettare la storia e la libertà di opinione di tutti, anche di chi sostiene idee diverse. Le parole si sono concentrate sulla necessità di mantenere un rispetto reciproco e di evitare comportamenti che possano rovinare una giornata di commemorazione.