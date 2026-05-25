In Abruzzo, gli internisti segnalano un forte disagio negli ospedali: la survey Fadoi evidenzia un alto livello di burnout tra i medici, con molti ricorsi ai medici a chiamata nei pronto soccorso. La richiesta di nuove assunzioni è unanime, mentre si registra un calo del personale stabile. La situazione porta a reparti sotto pressione e a un aumento delle uscite di medici dal servizio ospedaliero.

Pescara - La survey Fadoi fotografa reparti sotto pressione: burnout diffuso, ricorso ai gettonisti nei pronto soccorso e richiesta unanime di nuove assunzioni. La Medicina interna abruzzese mostra segnali di forte sofferenza. A fotografare la situazione è la nuova survey della Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, presentata al 31° congresso nazionale di Rimini. Il quadro regionale evidenzia reparti sotto pressione, professionisti affaticati e una richiesta che emerge con chiarezza: servono più medici e più infermieri. Il dato più rilevante riguarda il burnout. In Abruzzo il 71,4% degli internisti dichiara di aver vissuto almeno una fase di esaurimento professionale, mentre il 42,9% afferma di trovarsi ancora oggi in questa condizione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Medici in fuga dagli ospedali: in Abruzzo l’allarme degli internisti

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