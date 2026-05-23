La fuga dei medici dagli ospedali | uno su 4 in Emilia Romagna pensa di lasciare e l’80% ha vissuto il burnout

Un quarto dei medici in Emilia Romagna sta considerando di abbandonare il lavoro prima del previsto. L’80% ha riferito di aver sperimentato sintomi di burnout, secondo un’indagine condotta tra i professionisti sanitari. La situazione ha portato a una crescente preoccupazione sulla sostenibilità del sistema ospedaliero regionale, con molti che manifestano insoddisfazione e stanchezza.

Bologna, 23 maggio 2026 – Un medico su 4 in Emilia Romagna sta valutando se lasciare l’impiego in anticipo. E non solo, sempre nella nostra regione l’80% dei medici internisti ospedalieri ha vissuto periodi di burnout (nelle Marche circa la metà dei medici mentre in Veneto è una condizione che riguarda 1 camice bianco su 3). Ma non è tutto perché il 64% denuncia un netto peggioramento delle proprie condizioni lavorative. Sono questi i dati che emergono dalla lettura regionale della survey sullo stato dei reparti di Medicina interna condotta dalla Fadoi (Federazione dei medici internisti ospedalieri), presentata in occasione del 31esimo Congresso nazionale in corso a Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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