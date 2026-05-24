Oltre la metà dei pronto soccorso italiani utilizza medici gettonisti, spesso senza specializzazione in emergenza. La presenza di questi professionisti aumenta il malessere negli ospedali e contribuisce alla fuga di medici specializzati. La carenza di personale qualificato si riflette in tempi di attesa più lunghi e in un peggioramento della qualità delle cure. La situazione riguarda strutture di diverse regioni e si aggrava con l’aumento delle richieste di assistenza.

ROMA I medici gettonisti sono ancora presenti in oltre la metà dei pronto soccorso italiani. Spesso non hanno una specializzazione legata alla medicina di emergenza e rappresentano uno spreco di risorse. Sulla base delle tariffe dello scorso anno, un camice bianco ingaggiato all’esterno può guadagnare dai 9mila ai 12mila euro al mese. Si tratta di un folle paradosso del sistema sanitario: non ci sono sufficienti specialisti nei pronto soccorso (ma anche nei reparti) e a quel punto le Asl ricorrono a contratti esterni con cooperative, agenzie o direttamente con professionisti, spendendo molti più soldi. Al contempo, tra i camici bianchi c’è chi preferisce lavorare come gettonista senza inseguire il posto fisso perché così guadagna molto di più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fuga dei medici e "gettonisti", l'allarme sui Pronto soccorso. «Cresce il malessere negli ospedali»

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