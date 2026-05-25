I medici del 118 stanno lasciando il servizio in modo massiccio, con organici ridotti di almeno il 50% o fino a due terzi. Questa situazione è stata segnalata come un rischio crescente per la gestione delle emergenze sanitarie nel paese. La riduzione degli operatori si verifica in un contesto di emergenza sanitaria, peggiorando la disponibilità di assistenza in situazioni di urgenza.

Cattive notizie per gli italiani alle prese con un’emergenza di salute. “Siamo in via di estinzione. I medici stanno andando via in massa dal 118: gli organici sono ormai ridotti di almeno la metà, se non di due terzi. E incominciano a mancare anche gli infermieri ”. A descrivere senza troppi fronzoli la “situazione disastrosa del 118? è il presidente nazionale della Sis 118 (Società Italiana Sistema 118), Mario Balzanelli. “Tra medici convenzionati e dirigenti medici siamo rimasti in circa 2.600 in tutta Italia, quando dovremmo essere almeno il triplo. E l’età media è molto alta, circa 60 anni. Siamo una razza in via di estinzione ”, confessa il numero uno della Sis 118 a LaSalute di LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medici del 118 in via di estinzione, l’allarme di Mario Balzanelli

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