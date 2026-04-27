Allarme cognomi in Italia i 13 che rischiano l’estinzione

Negli ultimi giorni è stato diffuso un rapporto che segnala il rischio di estinzione di tredici cognomi italiani. Lo studio condotto da un’azienda specializzata ha analizzato la diffusione di alcuni nomi di famiglia nel paese, evidenziando che potrebbero scomparire completamente nel tempo. La notizia ha suscitato attenzione tra chi si occupa di genealogia e storia familiare, in quanto mette in evidenza le trasformazioni della composizione sociale e demografica.

(Adnkronos) – Scatta l'allarme cognomi in Italia. Secondo uno studio di MyHeritage infatti, alcuni cognomi, tredici per la precisione, sono a rischio estinzione e potrebbero quindi scomparire per sempre. Le cause sono diverse ma legate tra loro, tra cui il calo della natalità nel nostro Paese e i cambiamenti in atto nella struttura stessa della famiglia. L'indagine ha preso in esame archivi anagrafici e registri italiani, confermando la crisi demografica italiana. L'Italia è infatti uno dei paesi con un livello di fecondità più basso d'Europa e questo contribuisce a mettere a rischio la sopravvivenza di alcuni cognomi. Ma...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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