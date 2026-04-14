Allarme in via Serafino Soldi anziana non risponde | intervengono vigili del fuoco e 118

Oggi pomeriggio, intorno alle 18, in via Serafino Soldi a Avellino, si è verificato un intervento di emergenza a causa del fatto che un'anziana non rispondeva nel suo appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno raggiunto la casa per verificare la situazione e prestare assistenza. La situazione ha generato un forte stato di preoccupazione tra i vicini.

Avellino, 14 aprile 2026 — Attimi di apprensione oggi, intorno alle 18, in via Serafino Soldi nel capoluogo irpino, dove la mancata risposta di una donna all'interno della propria abitazione ha fatto scattare l'allerta.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, allertati.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Anziana cade in casa a Salerno: intervengono vigili del fuoco e 118 Donna non risponde ai familiari, scatta l’allarme: intervengono i vigili del fuocoPaura, questa sera, in via XXIV Maggio a Cava de' Tirreni, dov'è stato necessario l'arrivo anche della Croce Rossa per trasportare la malcapitata in...