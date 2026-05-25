L’Italia si è posizionata al primo posto nel medagliere degli Europei di karate 2026 a Francoforte, conquistando tre titoli su quattro nelle competizioni a squadre e ottenendo quattro medaglie d’oro individuali, un secondo posto e una medaglia di bronzo. La squadra azzurra ha totalizzato numeri record, evidenziando la superiorità nelle discipline del torneo. Nessun altro paese ha raggiunto il medesimo numero di medaglie o titoli.

L’ Italia domina il medagliere degli Europei 2026 di karate, andati in scena a Francoforte, con tre titoli su quattro nelle competizioni a squadre oltre a quattro campioni individuali, un vicecampione ed una medaglia di bronzo. Gli azzurri chiudono con 9 medaglie totali, di cui 7 ori, sui 16 titoli in palio: staccate nettamente tutte le avversarie, con la Turchia seconda con due ori e quattro argenti, la Croazia terza con 2 ori, un argento e tre bronzi, e gli atleti individuali neutrali di passaporto russo quarti con due ori e tre bronzi. Gli ori sono stati ottenuti da Clio Ferracuti (+68 kg), Matteo Avanzini (+84 kg), Luca Maresca (67 kg), Terryana D’Onofrio (kata individuale), dalla squadra maschile di kata, dalla squadra femminile di kata e dalla squadra maschile di kumite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Europei karate 2026: l’Italia conclude al primo posto!

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Karate Campionato Italiano Assoluto 2026 Tatami3 Day2 - Parte2

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