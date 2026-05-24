Karate | Italia chiusura incredibile agli Europei! Tre ori e vittoria nel medagliere

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Europei di karate 2026 si sono conclusi con l’Italia che ha conquistato tre medaglie d’oro nelle gare a squadre. La competizione si è svolta a Francoforte e ha visto la partecipazione di diverse nazioni europee. La spedizione azzurra ha ottenuto risultati significativi, portando a casa tutte le prime posizioni nelle categorie di squadra. La vittoria ha contribuito a migliorare il medagliere complessivo dell’Italia in questa edizione della manifestazione.

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Gli Europei 2026 di karate si chiudono con l’Italia in trionfo. A Francoforte la spedizione azzurra chiude una rassegna continentale incredibile strabiliando a suon di ori nelle gare a squadre. Il kata maschile (Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice) torna sul tetto d’Europa dopo 14 anni: finale senza storia contro la Turchia, 6-1 sui tatami teutonici e Inno di Mameli a tutto volume. Fa altrettanto il kata femminile: il team costituito da Carola Casale, Michela Rizzo e Elena Roversi ha infatti superato il Portogallo con lo score di nettissimo di 7-0. Infine il kumite maschile: nuovamente Italia contro Turchia. Matteo Avanzini dà il la alla striscia azzurra battendo Eren Akkurt, Michele Martina sigla il punto del 2-0 superando Omer Yurur, Daniele De Vivo cala il tris regolando Kadir Genc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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