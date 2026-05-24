Conquista storica agli Europei di Karate e Parakarate | pioggia di ori e la cima del Medagliere per l’Italia

Durante gli Europei di Karate e Parakarate a Francoforte, l’Italia ha conquistato numerose medaglie d’oro, posizionandosi in prima posizione nel medagliere. La competizione si è svolta il 24 maggio 2026, con gli atleti italiani che hanno ottenuto successi in diverse discipline. La manifestazione ha visto un alto livello di partecipazione e di risultati da parte della squadra italiana.

Francoforte, 24 maggio 2026 – E’ un’altra straordinaria edizione degli Europei di Karate per l’Italia, a Francoforte. Gli Azzurri vincono il Medagliere per Nazioni e il seguente titolo continentale e scrivono ancora la storia. La squadra di kata maschile ha aperto le danze nella giornata di oggi, mettendo l’oro al collo e battendo la Turchia. Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice hanno entusiasmato il pubblico sugli spalti e hanno segnato in tabellone il risultato di 6-1. Il Team di Kata Femminile ha battuto il Portogallo con il risultato di 7-0. Carola Casale, Michela Rizzo e Elena Roversi si sono laureate campionesse d’Europa, a seguito dell’argento del 2024 e del bronzo del 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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ROJAS (CHI) vs AVANZINI (ITA) | Male kumite +84 kg | World karate championship Cairo 2025

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