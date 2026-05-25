Meccanica e tecnologia | Fassi si rafforza nel mondo del sollevamento

Fassi ha consolidato la propria presenza nel settore del sollevamento, puntando su una produzione interamente italiana e su una strategia di innovazione. L'azienda combina una lunga tradizione con investimenti in tecnologia e sviluppo, mantenendo una filiera controllata e radicata nel territorio nazionale. L’amministratore delegato ha evidenziato come questa combinazione abbia contribuito alla crescita del gruppo, che guarda con attenzione alle evoluzioni del mercato e alle nuove esigenze del settore.

RADICI solide, una filiera interamente italiana e una visione che guarda al futuro: sono i tratti distintivi di un percorso che unisce tradizione e innovazione continua" così l’amministratore delegato del gruppo Fassi, Victor Gottardi, commenta il percorso di crescita della sua azienda. Fassi, storica realtà italiana presente in oltre 60 Paesi che dal 1965 progetta e costruisce sistemi per il sollevamento che hanno ridefinito gli standard a livello internazionale, punta sempre più in alto. Nelle ultime settimane sono state completate l’acquisizione di Fascan International, storico importatore e distributore negli Stati Uniti dei prodotti a... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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