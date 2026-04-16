Rifiuti illegali si rafforza la lotta anche con più fondi Più controlli e tecnologia per difendere il territorio

Il Comune di Parete intensifica le azioni contro lo sversamento illecito di rifiuti e i roghi tossici, annunciando un incremento dei fondi destinati alle attività di controllo. Il nuovo piano prevede una maggiore presenza sul territorio, l’uso di strumenti tecnologici avanzati e controlli più frequenti. L’obiettivo è rafforzare le misure di tutela ambientale e prevenire pratiche illegali che danneggiano l’area.