Rifiuti illegali si rafforza la lotta anche con più fondi Più controlli e tecnologia per difendere il territorio
Il Comune di Parete intensifica le azioni contro lo sversamento illecito di rifiuti e i roghi tossici, annunciando un incremento dei fondi destinati alle attività di controllo. Il nuovo piano prevede una maggiore presenza sul territorio, l’uso di strumenti tecnologici avanzati e controlli più frequenti. L’obiettivo è rafforzare le misure di tutela ambientale e prevenire pratiche illegali che danneggiano l’area.
Un piano concreto per contrastare lo sversamento illecito dei rifiuti e i roghi tossici. Il Comune di Parete guidato dal sindaco Gino Pellegrino rafforza il proprio impegno sul fronte ambientale con un nuovo intervento che punta su controlli intensificati, tecnologia e presenza costante sul.🔗 Leggi su Casertanews.it
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