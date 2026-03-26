McTominay salta l’allenamento con la Scozia | le ultime

Scott McTominay non ha partecipato all'allenamento con la nazionale scozzese, attirando l’attenzione sul suo stato di salute. La sua assenza è stata confermata in vista delle prossime partite ufficiali. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle ragioni dell’assenza o sui tempi di recupero. La squadra si prepara senza il centrocampista, che resta sotto osservazione.

C’è attenzione attorno a Scott McTominay nel ritiro della Scozia. Il centrocampista del Napoli non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento della nazionale, impegnata nei prossimi giorni nelle amichevoli contro Giappone e Costa d’Avorio. La sua assenza non è passata inosservata. Anche perché arriva in una fase importante della stagione e riguarda uno dei giocatori più pesanti sia per il club azzurro sia per la selezione scozzese. Secondo quanto riferito da BBC Scozia, al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni dello stop. Proprio per questo resta aperta ogni valutazione. Tra le ipotesi c’è anche quella di una gestione prudente da parte del commissario tecnico Steve Clarke. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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