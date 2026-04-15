Famiglia nel bosco nuova relazione | Cresce il disagio psicologico dei bimbi Si torni al nucleo originario

Una relazione tecnica depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila evidenzia un aumento del disagio psicologico tra i bambini coinvolti in una famiglia che vive nel bosco. La documentazione si concentra sulla presenza di tensioni e difficoltà emotive che si sarebbero acutizzate con l’introduzione di una nuova relazione. La questione riguarda la tutela dei minori e le modalità di gestione della situazione familiare.

Famiglia nel bosco, un incubo senza fine. Una nuova relazione tecnica depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila fotografa un disagio psicologico crescente dei bimbi. Il documento di 9 pagine sulle condizioni dei fratellini, allontanati lo scorso novembre dalla mamma e trasferiti in un istituto a Vasto, è firmato dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicoterapeuta Martina Aiello, consulenti di parte dei genitori. Si analizzano gli effetti del trasferimento sulla vita quotidiana dei minori. La lunga analisi si conclude con la richiesta di un intervento urgente per ripristinare il nucleo familiare di origine. Famiglia nel bosco, nuova relazione dei consulenti di parte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, nuova relazione: “Cresce il disagio psicologico dei bimbi. Si torni al nucleo originario” Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, “cresce disagio psicologico bimbi”: nuova relazione a Tribunale minorenni Famiglia del bosco, la relazione choc: "Cresce il disagio psicologico dei bambini"Una relazione tecnica, di 9 pagine, depositata ieri al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila sul caso della famiglia Trevallion, i cui figli - Utopia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco ultime notizie, ecco il progetto della nuova casa; Famiglia nel bosco, il padre firma per la nuova casa: Ma non vado da solo senza la mia famiglia; Famiglia nel bosco, i genitori valutano la richiesta di risarcimento danni. Effetti traumatici della separazione sui bimbi; Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata. Famiglia nel bosco: «I bimbi in sofferenza psicologica, relazione disfunzionale con il cibo». Il parere dei peritiUna «condizione di sofferenza psicologica significativa e progressiva dei minori, direttamente correlata allo sradicamento subito ed alla persistente discontinuità nei ... corriereadriatico.it «Bimbi in sofferenza psicologica, relazione disfunzionale con il cibo e ritmi sonno-veglia compromessi». La nuova perizia sulla famiglia nel boscoUna «condizione di sofferenza psicologica significativa e progressiva dei minori, direttamente correlata allo sradicamento subito ed alla persistente discontinuità nei ... ilgazzettino.it Aperta un’inchiesta dopo la denuncia della famiglia - facebook.com facebook Famiglia neorurale, è battaglia di perizie x.com