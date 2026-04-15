Famiglia nel bosco cresce disagio psicologico bimbi | nuova relazione a Tribunale minorenni

Da webmagazine24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un procedimento giudiziario presso il Tribunale per i minorenni, è stata presentata una relazione tecnica di nove pagine che evidenzia un aumento del disagio psicologico tra i bambini coinvolti. La documentazione si concentra sulla situazione familiare nel contesto di un ambiente boschivo, descrivendo le condizioni di vita e i possibili effetti sulla salute mentale dei minori. La causa delle preoccupazioni sembra essere legata alle modalità di crescita e alle relazioni all’interno della famiglia.

(Adnkronos) – "Cresce il disagio psicologico dei bimbi". Una relazione tecnica, di 9 pagine, depositata martedì 14 aprile al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che ha cambiato presidente che ora è Nicoletta Orlandi, sul caso della famiglia Trevallion, i cui figli – Utopia Rose, Bluebell e Galorian – sono stati allontanati lo scorso novembre e. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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