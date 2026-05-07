Torino ortopedico condannato | truffe alle assicurazioni con falsi atti

Un ortopedico di Torino è stato condannato per aver truffato le compagnie assicurative presentando falsi atti. Secondo le indagini, il medico avrebbe trasformato semplici iniezioni in interventi chirurgici senza reale necessità. Le autorità hanno scoperto che nella clinica torinese si effettuavano diagnosi false per giustificare tali interventi fasulli. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità giudiziarie e ha portato alla condanna del professionista.

? Cosa scoprirai Come faceva il medico a trasformare semplici iniezioni in interventi chirurgici?. Chi ha scoperto il meccanismo delle false diagnosi nella clinica torinese?. Quanti pazienti sono stati coinvolti nel sistema di rimborsi gonfiati?. Quanto deve pagare il medico per la frode alle assicurazioni?.? In Breve Confisca definitiva di 100mila euro per i proventi illeciti accumulati dal medico.. UniSalute riceverà un risarcimento provvisionale di 114mila euro per la frode.. La paziente denunciante otterrà un risarcimento di 2mila euro dal tribunale.. Indagini della Guardia di Finanza hanno accertato 14 casi di prestazioni anomale.. Il Tribunale di Torino ha condannato un medico ortopedico a due anni di reclusione con sospensione della condizionale per truffa e falso, dopo aver orchestrato una frode ai danni delle assicurazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, ortopedico condannato: truffe alle assicurazioni con falsi atti Notizie correlate Truffa alle assicurazioni con i falsi incidenti: 5 condanne in AppelloSconto di pena per Silvio Cardone, accusato di truffe ai danni delle compagnie assicurative realizzate con la denuncia di falsi incidenti. Leggi anche: Truffa alle assicurazioni con falsi incidenti: cinque indagati, coinvolto un medico Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Operazioni alla colonna vertebrale gonfiate per truffare l'assicurazione: condannato un ortopedico di Torino; Spacciava punture per interventi chirurgici: condannato ortopedico a Torino; Terapie semplici spacciate per interventi alla spina dorsale: ortopedico condannato per truffa; Operazioni gonfiate per incassare dall’assicurazione: ortopedico condannato a Torino. Spacciava punture per interventi chirurgici: condannato ortopedico a TorinoTorino: ortopedico condannato a 2 anni. Spacciava cure palliative per complesse operazioni alla schiena per frodare l'assicurazione. quotidianopiemontese.it Operazioni alla colonna vertebrale gonfiate per truffare l'assicurazione: condannato un ortopedico di TorinoNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... torinotoday.it A caccia di panorami a Torino: il Monte dei Cappuccini e la Basilica di Superga inquadrati dai nostri alberi Buongiorno - facebook.com facebook A Torino i militanti di CasaPound/Asso di Bastoni - il circolo da cui sono partiti i picchiatori del cronista Andrea Joly - commemorano con una gigantografia Marilena Grill, ausiliaria della Rsi uccisa dai partigiani. #Pietre @repubblica x.com