Finti poliziotti e due truffe a segno | tre denunce

Tre persone sono state denunciate dopo aver messo a segno due truffe ai danni di anziani tra Gossolengo e Pontenure. In entrambi gli episodi, i truffatori si sono presentati come ufficiali di polizia, telefonando alle vittime con toni allarmistici. Le vittime hanno consegnato gioielli e denaro a falsi incaricati, credendo di interagire con agenti autentici. I Carabinieri hanno ricostruito i fatti e identificato i responsabili, chiudendo il caso.

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