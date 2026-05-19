Finti poliziotti e due truffe a segno | tre denunce
Tre persone sono state denunciate dopo aver messo a segno due truffe ai danni di anziani tra Gossolengo e Pontenure. In entrambi gli episodi, i truffatori si sono presentati come ufficiali di polizia, telefonando alle vittime con toni allarmistici. Le vittime hanno consegnato gioielli e denaro a falsi incaricati, credendo di interagire con agenti autentici. I Carabinieri hanno ricostruito i fatti e identificato i responsabili, chiudendo il caso.
Finti poliziotti, anziani nel mirino: i Carabinieri chiudono il cerchio sui truffatori Due episodi distinti tra Gossolengo e Pontenure: vittime raggirate con telefonate allarmistiche, gioielli e denaro consegnati a falsi incaricati. Due truffe, due vittime raggirate con il falso allarme di gravi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
'FALSO CARABINIERE', COPPIA DENUNCIATA: TRUFFE PER 100 MILA EURO | 20/02/2026
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