Maxi sequestro di droga in carcere un 24enne; nascondeva 37 chili di hashishs in casa e in auto
Un ragazzo di 24 anni di origine marocchina è stato arrestato il 21 maggio dai carabinieri durante un blitz in cui sono stati sequestrati 37 chili di hashish. La droga era nascosta sia in casa che in auto. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato inferto sul territorio provinciale. Il 21 maggio scorso, i militari appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 24enne di origine marocchina. Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima
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