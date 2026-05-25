Maxi sequestro di droga in carcere un 24enne; nascondeva 37 chili di hashishs in casa e in auto

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 24 anni di origine marocchina è stato arrestato il 21 maggio dai carabinieri durante un blitz in cui sono stati sequestrati 37 chili di hashish. La droga era nascosta sia in casa che in auto. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

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Un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato inferto sul territorio provinciale. Il 21 maggio scorso, i militari appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 24enne di origine marocchina. Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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