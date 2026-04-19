Maxi sequestro di droga a Catania | scoperti 5 chili di cocaina nascosti in un’auto rubata

A Catania, le forze dell’ordine hanno sequestrato cinque chili di cocaina trovati all’interno di un’auto rubata durante un’operazione di controllo. L’intervento ha coinvolto la Polizia di Stato, che ha scoperto la droga nascosta nel veicolo, risultato poi sottoposto a sequestro. L’attività si inserisce in un più ampio piano di controlli sul territorio e ha portato a un’ulteriore conferma della presenza di sostanze illegali nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e segnalazione decisiva. Un’importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 5 chilogrammi di cocaina, abilmente occultati all’interno di un’auto risultata rubata. L’intervento è stato condotto dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania durante una normale attività di controllo del territorio. Determinante si è rivelata la segnalazione di un cittadino, che aveva notato un veicolo parcheggiato in modo sospetto nei pressi dello stadio “Massimino”. L’anomalia è stata prontamente comunicata alla Sala Operativa, permettendo alle pattuglie di intervenire in tempi rapidi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi sequestro di droga a Catania: scoperti 5 chili di cocaina nascosti in un’auto rubata Notizie correlate Maxi sequestro di droga a Catania: arrestato un corriere con 44 chili di cocaina nascosti in autoUn ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sequestrato a Catania dalla Polizia di Stato, che ha tratto in arresto un cittadino... Maxi sequestro di droga, arrestato un uomo con 9 chili di cocaina nascosti in autoAltopascio (Lucca), 10 marzo 2026 – Nove chili di cocaina nascosti nel doppio fondo dell’auto e usati per rifornire le principali piazze di spaccio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo maxi sequestro di droga in via Plebiscito, arrestati un 40enne ed il nipote; Catania, maxi sequestro di droga in via Plebiscito: arrestati zio e nipote. Il video; Maxi sequestro di droga a Catania a San Cristoforo; Catania, maxi sequestro droga: arrestati zio e nipote. Auto rubata imbottita di cocaina: maxi sequestro della Polizia nei pressi del MassiminoCATANIA – Cinque chili di cocaina nascosti all’interno di un’auto rubata. È il risultato di un’operazione condotta dagli agenti della Polizia di Stato ... newsicilia.it Auto imbottita di droga a Catania, sequestrati cinque chili di cocainaIl valore della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente sequestrata si aggira complessivamente attorno ai 400 mila euro ... catania.gds.it Accanto al Massimino l'auto imbottita di droga Catania: la cocaina... LEGGI L'ARTICOLO https://www.siciliaweb.it/blog-detail/post/606002/accanto-al-massimino-lauto-imbottita-di-droga - facebook.com facebook Oggi a #Catania per sostenere nuovamente la partenza della #GlobalSumudFlottila. Più di 100 barche e 3000 attivisti e attiviste da tutto il mondo salperanno dai porti europei per sfidare l’assedio imposto da Israele nella Striscia di Gaza. @HuertDeAuteuil x.com