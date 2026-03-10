Un uomo è stato arrestato ad Altopascio con 9 chili di cocaina nascosti nel doppiofondo dell’auto. La droga, sequestrata, era destinata alle principali piazze di spaccio della provincia di Lucca. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato al fermo dell’uomo, che ora si trova in custodia. L’indagine è ancora in corso per approfondire i dettagli dell’attività illecita.

Altopascio (Lucca), 10 marzo 2026 – Nove chili di cocaina nascosti nel doppio fondo dell’auto e usati per rifornire le principali piazze di spaccio della provincia di Lucca. È questo il quantitativo sequestrato dalla Squadra mobile della questura di Lucca che, nel pomeriggio del 5 marzo, ha arrestato un cittadino albanese di 36 anni, ritenuto un presunto fornitore attivo nel territorio fino al comune di Altopascio. L’attività investigativa. L’arresto è avvenuto in seguito all’attività investigativa portata avanti dalla polizia di Lucca per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio provinciale. L’uomo, un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi sequestro di droga, arrestato un uomo con 9 chili di cocaina nascosti in auto

