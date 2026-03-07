Elicotteri e unità speciali tra Ostia e Acilia | spaccio armi e telecamere abusive

Tra Ostia e Acilia, i carabinieri hanno condotto una vasta operazione che ha coinvolto elicotteri e unità speciali. Durante l’intervento sono state sequestrate armi, telecamere abusive e sono stati effettuati controlli riguardo allo spaccio di droga. L’operazione è stata avviata in seguito all’esplosione di un ordigno davanti a un bar e alla successiva identificazione di un sospettato.

Acilia, 7 maro 2026 – Una maxi operazione di controllo ad alto impatto, con elicotteri e unità speciali, è stata messa in campo dai carabinieri tra Ostia e Acilia, dopo l’esplosione di un ordigno la davanti a un bar e l’identificazione del presunto responsabile (leggi qui). I carabinieri della compagnia di Ostia, supportati dalle Aliquote di Primo Intervento (API) della Compagnia Aeroporti di Roma e dal Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, hanno letteralmente “blindato” l’area. Il bilancio dell’operazione è di 3 persone arrestate e 8 denunciate per spaccio e possesso di armi e arnesi atti allo scasso. Identificate 175 persone e ispezionati 83 veicoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Maxi-operazione a Ostia, elicotteri e reparti speciali nelle piazze di spaccioOstia, 15 gennaio 2026 – È tuttora in atto un imponente servizio di controllo del territorio sul lido di Roma, dove i carabinieri della compagnia di...

Roma: maxi operazione ad Ostia, elicotteri e reparti speciali nelle piazze spaccio, 5 arrestiÈ attualmente in corso un vasto servizio di controllo del territorio sul litorale di Roma, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia stanno...

