Maxi controlli della polizia locale a Como | 22 ubriachi al volante 115 incidenti e 108 patenti ritirate in due mesi

In due mesi di controlli intensivi sulla viabilità, la polizia locale ha fermato 22 conducenti ubriachi al volante e ritirato 108 patenti. Sono stati registrati 115 incidenti. Durante le operazioni sono stati sequestrati monopattini e e-bike modificati, mentre molte delle infrazioni riguardano comportamenti pericolosi sulla strada. La situazione rimane complessa, con numeri che evidenziano ancora criticità nel rispetto delle norme di sicurezza.

Due mesi di controlli serrati sulle strade di Como, con numeri che raccontano una situazione ancora critica soprattutto sul fronte della guida in stato di ebbrezza, degli incidenti e delle violazioni commesse da chi utilizza monopattini ed e-bike modificati. È il bilancio diffuso dalla polizia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENG DUBShe Thought He Was a Pure Sickly Boy… But He Was Only Pretending to Behave

Notizie e thread social correlati

Controlli notturni della polizia locale: denunce, patenti ritirate e incidentiNelle ultime notti, la polizia locale di Verona ha intensificato i controlli nelle zone urbane, concentrandosi sulla sicurezza stradale e sul...

Controlli, sanzioni, patenti ritirate, incidenti: Primo maggio di grande lavoro per la polizia locale di VeronaDurante il ponte del Primo Maggio, la polizia locale di Verona ha svolto numerosi controlli sul territorio, ritirato patenti e gestito vari incidenti.

Temi più discussi: Maxi controlli a Como: la polizia identifica 87 persone con il Reparto Prevenzione Crimine; Maxi controlli della polizia: giro di vite su movida e stupefacenti in città; Controlli straordinari della polizia a Como: pattuglie in centro, ai giardini a lago e in piazza San Rocco; Controlli straordinari ad Aosta - Polizia di Stato.

Como, oltre 5.800 multe e 115 incidenti in due mesi: i dati della Polizia Locale di ComoLa Polizia Locale di Como ha diffuso i l bilancio delle attività svolte tra il 1° marzo e il 30 aprile 2026 nell’ambito della circolazione stradale, dei rilievi per incidenti e della sicurezza ... ciaocomo.it

#Cagliari maxi operazione nei #porti della #Sardegna scoperte 100 #imbarcazioni estere non dichiarate al fisco... #news #tutti #barche #fisco #guardiadifinanza reddit

Controlli della Polizia sul Lago di Como: soccorsa un’imbarcazione in avaria e maxi multa a un 19enne ingleseIntensificata l’attività della Sezione Acque Interne nel primo bacino del Lario tra Villa Olmo, Cernobbio e il molo di Sant’Agostino ... ciaocomo.it