Controlli sanzioni patenti ritirate incidenti | Primo maggio di grande lavoro per la polizia locale di Verona

Durante il ponte del Primo Maggio, la polizia locale di Verona ha svolto numerosi controlli sul territorio, ritirato patenti e gestito vari incidenti. Gli agenti hanno concentrato le operazioni nelle zone più trafficate, effettuando verifiche e sanzioni in diverse situazioni. L’attività si è concentrata anche sulla prevenzione e sulla tutela della sicurezza pubblica, con interventi mirati in varie aree della città.

È stato un ponte del Primo Maggio di grande lavoro per ufficiali e agenti della polizia locale di Verona, impegnati nelle attività di controllo del territorio e di miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana. Importante l'afflusso di turisti riscontrato nel fine settimana, paragonabile a.🔗 Leggi su Veronasera.it

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