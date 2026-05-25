Circa cento militari sono stati impiegati in un’operazione di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino, iniziata nelle prime ore del mattino. Durante l’intervento, è stata individuata una base di spaccio a Ostia, che ha portato al sequestro di droga e all’arresto di alcuni sospetti. L’operazione rientra in un’azione più ampia di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona.

Vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino dalle prime ore dell’alba. I militari impiegati sul campo sono oltre 100, supportati da assetti specialistici dell’Arma tra cui le Aliquote di Primo Intervento (API), le Squadre Operative di Supporto (SOS), unità cinofile e un elicottero del Nucleo Carabinieri. Il dispositivo è finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti ed è messo in atto dai Carabinieri del Gruppo di Ostia in conformità con le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maxi-blitz antidroga sul litorale romano: 100 militari in campo. A Ostia scoperta una base di spaccio

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