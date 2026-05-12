Sequestri di persona torture e bombe sul litorale romano | quattro arresti a Ostia

Quattro persone sono state arrestate nel quartiere di Ostia in seguito a un'operazione dei carabinieri che ha portato alla scoperta di sequestri di persona, atti di tortura e l'uso di bombe nell'area. L'intervento è stato condotto dopo indagini che hanno portato a questa serie di provvedimenti giudiziari. Le autorità hanno sequestrato armi e materiali esplosivi durante le perquisizioni.

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