Max Verstappen ha dichiarato che la Formula 1 dovrebbe essere più autentica e ha affermato che anche con un'auto a noleggio, la competizione offrirebbe spettacolo. Dopo il Gran Premio del Canada, quinto evento del Mondiale 2026, il pilota ha espresso la convinzione di aver ottenuto una svolta significativa nella sua stagione. Le sue parole sono state pronunciate al termine della gara, senza ulteriori dettagli o commenti sul risultato specifico.

Max Verstappen archivia il fine settimana del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, con la chiara sensazione di avere dato una svolta importante alla sua annata. Il pilota quattro volte campione del mondo, però, prosegue anche un’altra battaglia fuori dalla pista. Non solo sui tracciato di mezzo mondo. Il nativo di Hasselt infatti vuole che la massima categoria del motorsport non si snaturi e continui a puntare su spettacolo e regole che lo favoriscano. Nel corso della conferenza stampa dopo la gara di Montreal il portacolori del team Red Bull ha aggiunto parole importanti a questa polemica: “ In questa stagione ho guidato diversi tipi di auto e soprattutto la settimana scorsa al Nurburgring mi sono reso conto di quanto possa essere puro lo sport motoristico e di quanto possano essere belle le gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen non molla: “La F1 dev’essere più pura, noi daremmo spettacolo anche con un’auto a noleggio”

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Max Verstappen and Teammates DEVASTATED REACTION after DNF in Nurburgring 24H

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