Le qualifiche sprint per il Gran Premio della Cina 2026 si sono concluse con una doppietta Mercedes. Max Verstappen ha definito la giornata come disastrosa, evidenziando che il problema principale sono state le curve. La sessione ha visto le vetture delle Frecce d’Argento dominare, lasciando agli altri piloti poche speranze di migliorare la posizione. La gara si svolgerà nel corso del prossimo fine settimana.

Si sono concluse con la doppietta Mercedes le prime Sprint Qualifying della stagione, valide per il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Shangai la scuderia tedesca ha rimarcato la propria superiorità piazzando davanti a tutti George Russell. Crono di 1:31.520 per il britannico che conquista la seconda partenza al palo consecutiva, la prima per una Sprint. Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, con un ritardo di 289 millesimi. Apre la seconda fila la McLaren di Lando Norris che paga ben 621 millesimi dalla vetta. Dietro di lui la Ferrari di Lewis Hamilton (+0.641) che domani potrà sfruttare la partenza per riportarsi sotto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Giornata disastrosa, il problema più grande sono le curve”

Articoli correlati

F1, Max Verstappen: “Sensazioni positive ai test, ma vorremmo essere un po’ più veloci”Max Verstappen si presenta alla vigilia del Mondiale 2026 di Formula Uno con la consapevolezza di non ricoprire più il ruolo di uomo da battere, dopo...

Verstappen: “Le F1 più elettriche sono pallose da guidare”. Norris: “Perché non ti ritiri?”A Verstappen sembra di guidare delle "Formula E sotto steroidi" e minaccia di lasciare.

Aggiornamenti e notizie su Max Verstappen

Temi più discussi: Verstappen fermo e poi fuoripista: Ma siamo dove mi aspettavo; Verstappen: Questa non è F1, sembra una Formula E con gli steroidi; Max Verstappen: Lavoriamo per mettere a punto la vettura, non è stata una giornata perfetta; Max Verstappen: un futuro lontano dalla Formula 1?.

F1, Max Verstappen: Giornata disastrosa, il problema più grande sono le curveSi sono concluse con la doppietta Mercedes le prime Sprint Qualifying della stagione, valide per il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Shangai la ... oasport.it

Verstappen: Ho parlato con Formula 1 e con Fia. La Red Bull ha potenzialeDopo un primo weekend in Australia difficile, Max Verstappen è arrivato in Cina e ha parlato in conferenza stampa rivelando i suoi pensieri sulla nuova Red Bull. Come riporta il suo sito ufficiale, ve ... sport.sky.it

Out dopo le SQ2: Ocon, le due Audi, le due Racing Bulls e Colapinto. Dentro per un soffio le due Red Bull, con Max Verstappen che si lamenta della guida della sua Red Bull, che ritiene “terribile”. #MemasGP #F1 #ChineseGP - facebook.com facebook

Max Verstappen correrà la 24 Ore del Nurburgring: il 21 marzo gara test nella NLS #IGTC #24hNBR x.com