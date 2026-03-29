Nel Gran Premio del Giappone 2026, che ha rappresentato il terzo appuntamento del campionato di Formula 1, la gara si è conclusa con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli. Durante la competizione, il pilota Max Verstappen ha espresso critiche riguardo alle difficoltà nel superare gli avversari, affermando che la situazione non dovrebbe essere così.

Si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito storico di Suzuka, l’italiano, dopo una partenza non perfetta, ha sfruttato la finestra della safety car per riprendersi la leadership della gara ed ha successivamente costruito un gap significativo rispetto agli avversari. Secondo successo consecutivo per il bolognese che balza in vetta alla classifica piloti. Si rivede in seconda posizione la McLaren di Oscar Piastri che conclude sul podio la sua prima gara del 2026. Completa il podio la Ferrari di Charles Leclerc, abile a tenere dietro la Mercedes di George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen critico: “Non si riesce a sorpassare come si deve, non dovrebbe essere così”

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