A Cagliari si stanno per svolgere le regate della Louis Vuitton Preliminary Regatta Sardinia, prima tappa della preparazione alla America's Cup. La competizione vedrà in mare due equipaggi di Luna Rossa, pronti a sfidarsi nelle prove programmate nel corso del weekend. Le regate rappresentano un momento importante per il team italiano, che si prepara a confrontarsi in questa fase preliminare. La città si è preparata ad accogliere gli appassionati e gli addetti ai lavori per l'evento che apre una serie di appuntamenti di rilievo nel settore velico.

Tutto pronto a Cagliari per le regate che oggi apriranno il lungo weekend delle Louis Vuitton Preliminary Regatta Sardinia che con il primo evento nella road to America's Cup. Luna Rossa è in acqua con due equipaggi, quello senior condotto da Peter Burling e Ruggero Tita e quello youth and women con Marco Gradoni e Margherita Porro. I due hanno vinto ieri con un buon margine le prime regate di allenamento, sorprendendo tutti i senatori. Con loro a bordo anche i trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi. Del resto sono i vincitori a Barcellona delle due manifestazioni dedicate ai giovani e alle donne dimostrando già allora di conoscere l'AC40 alla perfezione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luna Rossa in gara con due equipaggi

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