Durante la settimana di Sanremo 2026, abbiamo avuto l’opportunità di visitare la Costa Toscana, nave di Costa Crociere, dove abbiamo incontrato Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali. In questa intervista, Pelamatti ha spiegato che per Pezzali le canzoni sono come figli, richiedendo molta concentrazione e un lavoro intenso. La conversazione ha offerto uno sguardo diretto sulla sua visione del mestiere.

Durante la settimana di Sanremo, siamo stati ospiti di Costa Crociere a bordo della sfavillante Costa Toscana. Per tutta la durata del Festival, è stato Max Pezzali a regalare serate magiche a tutti i passeggeri della nave con le sue hit senza tempo. Noi di SuperGuidaTV, in collaborazione con il suo fan club ufficiale FMP, abbiamo incontrato Debora Pelamatti, moglie di Max, con cui abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere. Tra outfit sfoggiati e curiosità, ci parla di famiglia, amore e musica, con risposte mai banali. Intervista a Debora Pelamatti a Sanremo 2026. Complimenti per gli outfit che hai indossato durante le serate del festival. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Intervista a Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali a Sanremo 2026: “Per Max le canzoni sono come figli: richiedono concentrazione e lavoro intenso”

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