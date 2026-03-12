Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray, è tornato in tribunale per cercare di riottenere alcune proprietà immobiliari acquistate durante il suo periodo di attività in Italia. La questione riguarda specificamente alcuni immobili che il calciatore intende riavere dopo averli acquistati in passato. La disputa legale riguarda esclusivamente i beni immobili, senza coinvolgimenti di altri aspetti legali o personali.

La turbolenta relazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha raggiunto un nuovo punto di rottura, spostando il focus delle tensioni dall'ambito sentimentale a (di nuovo) quello strettamente giuridico. Quella che un tempo era una delle coppie più mediatiche del panorama calcistico internazionale, oggi è protagonista di una complessa disputa patrimoniale che si gioca nelle aule di tribunale, lontano dai riflettori che hanno accompagnato il loro legame per oltre un decennio. Attualmente, la controversia si è concentrata presso il Tribunale di Milano, dove l'attaccante del Galatasaray ha intentato una causa per riottenere la proprietà di diversi immobili acquistati in Italia durante gli anni del suo matrimonio con la showgirl argentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wanda Nara e Mauro Icardi (ancora) in tribunale: la sfida per le case in Italia

