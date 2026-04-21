Fabrizio Romano svela la strategia del Napoli per Lukaku

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra essere sempre più in dubbio, con voci che indicano una possibile separazione tra l’attaccante e il club nella prossima estate. Fabrizio Romano ha rivelato che il team partenopeo e Lukaku stanno già considerando diverse opzioni per la prossima stagione, senza ancora aver deciso un percorso definitivo. La situazione rimane in evoluzione e nessuna ufficialità è ancora arrivata.

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli appare sempre più incerto, con il club e l’attaccante belga che starebbero già pianificando una possibile separazione nella prossima estate. Secondo le ultime dichiarazioni di Fabrizio Romano, la situazione è in fase di valutazione e dipenderà da diversi fattori, sia tecnici che economici. Lukaku è attualmente legato al Napoli da un contratto valido fino al 2027, con un ingaggio particolarmente elevato, superiore agli 8 milioni di euro netti a stagione. Questo elemento rappresenta uno degli ostacoli principali per un’eventuale cessione, rendendo necessario trovare una soluzione sostenibile per tutte le parti coinvolte.🔗 Leggi su Dailynews24.it Fabrizio Romano sgancia una bomba di Calcio Mercato Notizie correlate Leggi anche: Lukaku e il Napoli: addio pianificato per l’estate? Romano svela tutto Fabrizio Romano svela un obiettivo di mercato mancato dal NapoliDonyel Malen è stato uno dei protagonisti della sfida tra Napoli e Roma di ieri sera. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Com'è arrivato, se ne va. Il Milan ha deciso di non esercitarne il riscatto: la conferma di Fabrizio Romano; Ex Milan, Moretto fa il punto su Tonali: Resterà in Premier League; Romano: Inter avanti col 3-5-2, magari con un giocatore da 1 contro 1. Bastoni-Barcellona, il significato delle parole di Ausilio; TRIBUNA.COM * SERIE A: MUSAH TORNERÀ AL MILAN PER RESTARE? ROMANO SVELA I PIANI DEI ROSSONERI PER IL CENTROCAMPISTA. Sayf si affida a Fabrizio Romano per svelare gli ospiti del discoHere we go. La formula è quella con la quale Fabrizio Romano, seguitissimo giornalista sportivo con milioni di follower in tutto il mondo, annuncia la chiusura dei colpi di calciomercato, il suo for ... rockol.it Sayf svela i feat di Santissimo in stile calciomercato con Fabrizio Romano: tra i «colpi» anche GeolierUn annuncio fuori dagli schemi, costruito con un linguaggio che parla direttamente a una generazione cresciuta tra rap e trattative di calciomercato. Sayf ha scelto infatti di svelare i ... ilmattino.it Juve: le ultime su Boga secondo Fabrizio Romano facebook Secondo quanto riportato da Fabrizio #Romano l' #AlNassr sta valutando di aggregare #CristianoRonaldoJr alla prima squadra dalla prossima stagione L'ex fuoriclasse della #Juve avrebbe così l'opportunità di giocare insieme al figlio, desiderio espresso x.com