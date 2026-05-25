LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7 7-5 6-1 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si arrende l’ungherese bene per il romano!
Durante la partita di Roland Garros 2026 tra Berrettini e Fucsovics, l’ungherese si è arreso al terzo set, lasciando il campo al romano. La sfida, iniziata con un primo set vinto dall’ungherese al tie-break, ha visto Berrettini vincere il secondo parziale 7-5 e dominare il terzo 6-1. Al momento, il punteggio segna 3-0 in favore di Berrettini nel quarto set. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online.
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