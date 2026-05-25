Durante la partita di Roland Garros 2026 tra Berrettini e Fucsovics, l’ungherese si è arreso al terzo set, lasciando il campo al romano. La sfida, iniziata con un primo set vinto dall’ungherese al tie-break, ha visto Berrettini vincere il secondo parziale 7-5 e dominare il terzo 6-1. Al momento, il punteggio segna 3-0 in favore di Berrettini nel quarto set. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 0-30 Stecca di rovescio di Berrettini. 0-15 Sbaglia di dritto il romano. 3-0 Via. Finita! Certo che Fucsovics meriterebbe una multa. Ha smesso di giocare!!! Seconda, doppio fallo? 15-40 Fa un punto Fucsovics. 0-40 Passeggia verso la rete Fucsovics. 0-30 Perde anche questo. Pazzesco. In totale controllo dopo il servizio. 0-15 In rete il rovescio. 2-0 In un amen Berrettini! 40-0 Prima a segno. Non c’è nulla da commentare. Magiaro negli spogliatoi. 30-0 Anche se, va detto, il magiaro ha fatto tutto da solo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 3-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si arrende l’ungherese, bene per il romano!

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LIVE BERRETTINI - FUCSOVICS | Roland Garros 2026| Match Tracker & Commento in Tempo Reale!

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