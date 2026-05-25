Mattinata eletto il sindaco Bisceglia e tutti i candidati dell’unica lista
Michele Bisceglia è stato riconfermato sindaco di Mattinata, insieme a tutti i candidati della sua lista. La formalità dell’ufficialità è arrivata nelle ultime ore, confermando l’esito delle elezioni. La lista unica ha ottenuto il risultato senza necessità di ballottaggi o ulteriori scrutinamenti. La vittoria è stata definitiva e senza contestazioni, con Bisceglia che continuerà a guidare l’amministrazione comunale.
Mancava solo la formalità dell’ufficialità che è arrivata in queste ore: Michele Bisceglia è stato rieletto sindaco di Mattinata e con lui tutti i candidati consiglieri della sua lista. Elezioni strane nel paese garganico dopo l’esclusione dell’altra lista e dell’altro candidato sindaco: bastava superare. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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