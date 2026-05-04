Mattinata Bisceglia sarà nuovamente sindaco Il Tar esclude la lista di Arena

Nella mattinata di oggi, il Tar della Regione Puglia ha deciso di escludere la lista ‘Obiettivo Mattinata’ dalla corsa alle elezioni comunali nel comune garganico. Di conseguenza, il sindaco uscente sarà confermato nel suo incarico, poiché non ci sarà la presenza di questa lista nelle schede elettorali. La decisione si riferisce esclusivamente alla validità della lista politica presentata in vista delle consultazioni.

Il Tar della Regione Puglia ha escluso la lista 'Obiettivo Mattinata' dalla competizione elettorale del comune garganico. La lista di Pasquale Arena si è vista respingere il ricorso dopo l'esclusione certificata dalla sottocommissione elettorale circondariale di Manfredonia. L'attuale sindaco Michele Bisceglia, quindi, resta senza sfidanti e verrà riconfermato sindaco. La lista esclusa avrebbe depositato un numero superiore di firme (140) rispetto al massimo consentito (120), una violazione ritenuta sostanziale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Mattinata, Bisceglia sarà nuovamente sindaco. Il Tar esclude la lista di Arena Notizie correlate Mattinata, Pasquale Arena sfida Michele BiscegliaC’è un’energia che non si può spiegare con i numeri, ma che si legge negli sguardi. Scritte sui muri contro il sindaco di Mattinata: «Vattene». Michele Bisceglia: «Solo i cittadini potranno mandarmi a casa»Risveglio amaro per Michele Bisceglia, il sindaco di Mattinata, comune garganico in provincia di Foggia. Panoramica sull’argomento «Michele Bisceglia vattene», a Mattinata l'attacco sul muro di casa della madre del sindaco. Indagano i carabinieri«Michele Bisceglia vattene». È la scritta, realizzata con vernice rossa, comparsa questa mattina sul muro di casa della madre del primo cittadino di Mattinata (Foggia), Michele Bisceglia, sindaco del ... lagazzettadelmezzogiorno.it Mattinata, scritta contro il sindaco. Non mi fate pauraLa frase 'Michele Bisceglia vattene' è apparsa sul muro della casa della madre del primo cittadino, che abita di fronte. Bisceglia l'ha notata al risveglio, a grandi lettere, in vernice rossa, ... rainews.it