Nella mattinata di domenica, l’affluenza alle urne ha superato il 40%. Michele Bisceglia, unico candidato della lista “Noi Comunità”, ha già raggiunto il quorum alle 23. Con questa partecipazione, è certa la sua rielezione come sindaco di Mattinata. Nessun altro candidato ha presentato liste alternative. I risultati definitivi confermeranno l’esito già anticipato dalle prime proiezioni.

Michele Bisceglia sarà rieletto sindaco di Mattinata: l'unico candidato sindaco della lista "Noi Comunità", infatti, ha superato già alle 23 di domenica la sfida con il quorum. Bastava, infatti, il 40% del quorum per superare la sfida inedita di un unico candidato sindaco. Il 41,08% dei mattinatesi ha votato alle ore 23, un dato seppur inferiore sia alla media nazionale (46,5%) che locale (in Provincia di Foggia ha votato il 45,34%). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mattinata, affluenza oltre il 40%: Bisceglia sarà ancora sindaco

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