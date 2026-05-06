Mattinata Bisceglia corre da solo | sarà sindaco se…

Questa mattina a Bisceglia il sindaco uscente, Michele Bisceglia, ha annunciato di correre alle prossime elezioni amministrative con la sua lista ‘Noi Comunità’. Non ci sono altri candidati ufficiali, e Bisceglia dovrà superare il quorum per essere rieletto. La campagna elettorale si svolgerà quindi senza sfidanti in corsa, con il primo cittadino che si presenta senza avversari diretti.

Il sindaco uscente Michele Bisceglia, dunque, correrà da solo con la sua lista ‘Noi Comunità’ e dovrà vedersela solo con il quorum. Questo perchè l'altra lista 'Obiettivo Mattinata’, con candidato sindaco Pasquale Arena, è stata esclusa dalla competizione elettorale a causa delle 140 sottoscrizioni, a fronte del numero massimo di 120 previsto. E' necessario, infatti, in presenza di una sola lista, che si rechi a votare almeno il 50% più uno degli elettori. Se superato non ci sarà opposizione nel prossimo Consiglio Comunale di Mattinata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Mattinata, Bisceglia corre da solo: sarà sindaco se… Notizie correlate Bisceglia corre da solo: respinto il ricorso della lista Obiettivo Mattinata esclusa per 20 firme in piùNiente da fare per ‘Obiettivo Mattinata’: il Tribunale amministrativo per la Puglia ha respinto il ricorso contro l’esclusione della lista dalle... Leggi anche: Mattinata, Bisceglia sarà nuovamente sindaco. Il Tar esclude la lista di Arena Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bisceglia corre da solo: respinto il ricorso della lista Obiettivo Mattinata esclusa per 20 firme in più; Mattinata, confermata l’esclusione della lista di Pasquale Arena: come unico candidato sindaco resta Bisceglia; Lista esclusa per 20 firme di troppo ricorre al Tar: Indotti in errore dall’ufficio elettorale. Mattinata, il Tar conferma l’esclusione della lista di Pasquale Arena: come unico candidato sindaco resta BiscegliaIl Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dalla lista Obiettivo Mattinata, confermandone l’esclusione dalla competizione elettorale per irregolarità nel numero delle so ... lagazzettadelmezzogiorno.it «Michele Bisceglia vattene», a Mattinata l'attacco sul muro di casa della madre del sindaco. Indagano i carabinieri«Michele Bisceglia vattene». È la scritta, realizzata con vernice rossa, comparsa questa mattina sul muro di casa della madre del primo cittadino di Mattinata (Foggia), Michele Bisceglia, sindaco del ... lagazzettadelmezzogiorno.it Mattinata di protesta in via Elsa Morante dove la ripresa dei lavori per l’installazione di una antenna 5G ha innescato la rivolta dei residenti e portato il sindaco a firmare un’ordinanza urgente per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Link all’articolo completo n - facebook.com facebook Dopo una mattinata di lavoro a Foggia, nel pomeriggio sono stato a Palmoli, per incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Ho conosciuto una mamma e un papà innamorati, colti, generosi e pazienti, x.com