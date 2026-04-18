Matteo Branciamore e Marta Filippi sono una coppia che lavora insieme nel mondo dello spettacolo e che condivide la vita privata. Sono stati annunciati come ospiti del programma televisivo

Matteo Branciamore e Marta Filippi sono una coppia sul set e sulla vita privata, molto innamorati. Oggi saranno ospiti a Verissimo insieme. Matteo Branciamore è nato a Roma e ha lasciato gli studi universitari presso facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza per dedicarsi alla recitazione. Ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione tra teatro e piccoli ruoli cinematografici, recitando in Come te nessuno mai e L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. Il debutto in tv è arrivato nel 2001 con la fiction Sei forte maestro 2, in seguito ha recitato in Distretto di Polizia. La svolta però è stata rappresentata da I Cesaroni dove è stato scelto per vestire i panni di Marco Cesaroni, il primogenito di Giulio, innamorato della sorellastra Eva, impersonata da Alessandra Mastronardi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Matteo Branciamore e Marta Filippi? Coppia sul set e nella vita privata

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