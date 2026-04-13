Elezioni comunali a Prato sarà Matteo Biffoni il candidato sindaco del Pd
Il 12 aprile è stato annunciato che Matteo Biffoni sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Prato. La decisione era attesa da settimane e ora è diventata ufficiale. La candidatura viene confermata dopo un periodo di discussioni e verifiche all’interno del partito. La campagna elettorale si avvicina e le scadenze per la presentazione delle liste sono imminenti.
La notizia era nell'aria da tempo. E l'ufficializzazione è di fatto arrivata ieri 12 aprile: Matteo Biffoni sarà il candidato sindaco del centrosinistra a Prato. Christian Di Sanzo, deputato e coordinatore reggente del Partito Democratico di Prato, ha annunciato l'intenzione di proporre il nome.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Elezioni a Prato, il Pd punta sull’usato sicuro: il candidato sarà l’ex sindaco Matteo BiffoniPRATO – Sarà con tutta probabilità Matteo Biffoni il candidato sindaco del Pd per Prato.
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