Elezioni comunali a Prato sarà Matteo Biffoni il candidato sindaco del Pd

Il 12 aprile è stato annunciato che Matteo Biffoni sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Prato. La decisione era attesa da settimane e ora è diventata ufficiale. La candidatura viene confermata dopo un periodo di discussioni e verifiche all’interno del partito. La campagna elettorale si avvicina e le scadenze per la presentazione delle liste sono imminenti.