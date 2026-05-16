Elly Schlein a Prato per sostenere Matteo Biffoni Non è scontato tornare in un momento di difficoltà
Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, è stata a Prato per sostenere la candidatura di Matteo Biffoni alle prossime elezioni amministrative. La visita è avvenuta tra le tappe di Pistoia e Arezzo, con Schlein che ha partecipato a un evento locale per supportare la campagna del centrosinistra. La presenza della leader del partito si inserisce in un tour che prevede altri incontri in diverse città della regione. La campagna elettorale si svolgerà il 24 e 25 maggio.
Dopo la tappa di Pistoia e prima di quella in programma ad Arezzo, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha fatto visita a Prato per sostenere la campagna elettorale del centrosinistra in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, affiancando il candidato sindaco Matteo Biffoni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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