Dopo cinque anni, Matteo Berrettini è tornato a giocare a Parigi e ha vinto il suo primo match al Roland Garros, superando il tennista francese Rinderknech. Il giocatore ha dichiarato di aver ritrovato il piacere di combattere sul campo e di non preoccuparsi del tifo contro. La vittoria gli permette di avanzare al secondo turno del torneo.

Cinque anni dopo l’ultima apparizione al Roland Garros, Matteo Berrettini si è ripreso Parigi con una vittoria che vale molto più del semplice passaggio al secondo turno. Il romano, precipitato al numero 105 del ranking ATP dopo un lungo periodo segnato dagli infortuni, ha battuto in rimonta l’ungherese Marton Fucsovics, numero 65 del mondo, mostrando segnali incoraggianti sia sul piano tecnico sia su quello mentale. Sul rosso parigino mancava dal 2021, anno della corsa fino ai quarti di finale interrotta da Novak Djokovic. Stavolta il ritorno è stato accompagnato da sensazioni diverse: meno aspettative, più consapevolezza. In condizioni... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini si racconta: “Ho ritrovato il gusto della lotta. Rinderknech? Non temo il tifo contro”

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