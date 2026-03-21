Matteo Berrettini si è qualificato per il terzo turno del Masters 1000 di Miami dopo aver battuto Alexander Bublik in due set, con un punteggio di 6-4, 6-4. Il tennista romano ha mostrato una prestazione solida e costante, riuscendo a vincere contro il numero 11 del mondo. Dopo la partita, Berrettini ha dichiarato di aver ritrovato la sua mentalità e di sentirsi più sicuro nel suo gioco.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Matteo Berrettini ritrova il sorriso e il suo tennis migliore. Il romano si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 di Miami battendo in due set il numero 11 del mondo Alexander Bublik, sconfitto con un doppio 6-4 al termine di una prestazione solida e continua. Un successo importante non solo per il risultato, ma soprattutto per le sensazioni ritrovate, come raccontato dallo stesso azzurro al termine della partita. “Conosco il mio valore in campo. So che tipo di giocatore sono. Ho solo bisogno di partite”, ha spiegato Berrettini, mettendo subito a fuoco il momento della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Berrettini vola a Miami e si confessa: “So chi sono e ora mi godo davvero il tennis. Ho ritrovato quella mentalità”

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